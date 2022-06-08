Песков: для поставок российского зерна на международные рынки нужна отмена санкций

Необходимо отменять прямые и косвенные санкции в адрес РФ, чтобы российское зерно поставлялось на международные рынки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете заявление [президента России Владимира] Путина, который сказал, что для того, чтобы российские объемы зерна все-таки были поставлены на международные рынки, нужно отменять соответствующие санкции, которые наложены, прямые и косвенные. Санкции, связанные со страхованием судов, с невозможностью захода в европейские порты судов, которые везут зерно, все это существенно затрудняет процесс", - ответил Песков на вопрос, ведет ли Москва переговоры о возможности поставок российского зерна с другими странами.

"Предметно пока разговоров на этот счет нет. Собственно, трейдеры занимаются, но они натыкаются на эту стену ограничений", - добавил представитель Кремля.

Комментируя уточняющий вопрос о переговорах по поставкам зерна с Турцией, Песков отметил, что "с Турцией обсуждается украинский аспект, украинское зерно, на этот счет ведется диалог". "А что касается остальных направлений - это тема трейдеров", - заключил представитель Кремля.