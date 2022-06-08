Генеральный секретарь Совета Европы посетит Армению

Делегация во главе с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич посетит Армению 16-17 июня.

Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Пашинян подписал постановление о предстоящем визите делегации во главе с генеральным секретарем Совета Европы в Республику Армения.