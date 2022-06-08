Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июнь 2022

Азиатские индексы - 08-06-22

Азиатские индексы - 08-06-22

ТОКИО, 8 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.04% и составил 28234.29 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.18% и составил 1969.98 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.68% и составил 3263.79 пункта, а HANG SENG вырос на 2.24% и составил 22014.59 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]