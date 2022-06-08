Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-06-22

ЕРЕВАН, 8 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 июня, курс доллара США сократился на 3.08 драмa и составил 430.79 драм. Курс евро сократился на 1.48 драмa и составил 461.63 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 7.17 драм. Курс британского фунта сократился на 2.08 драмa и составил 539.95 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 149.68 драмa и составила 25617.36 драм. Цена серебра сократилась на 4.49 драмa и составила 305.95 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.