Байден объявит об экономической инициативе для Западного полушария

Президент США Джо Байден объявит на Саммите Америк о новом формате экономического партнерства со странами Западного полушария под названием "Американское партнерство ради экономического процветания". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация содержится в справке, распространенной Белым домом в среду.

Соглашение называют "историческим", поскольку оно должно способствовать "восстановлению и росту экономики" стран Западного полушария. Как отмечается в документе, на долю этих стран приходится 31,9% мирового ВВП. Однако сейчас они, в частности Латинская Америка и страны Карибского бассейна, столкнулись с самым значительным сокращением экономических показателей в мире из-за ситуации вокруг Украины, роста инфляции и последствий пандемии коронавируса.

"Партнерство как подход, который основан на высоких стандартах и зиждется на общих ценностях, поддержит деловую активность и работников в США, а также будет способствовать восстановлению, устойчивости и стабильности в Северной и Южной Америке", - говорится в справке.

Отмечается, что США рассчитывают расширять экономическое сотрудничество с партнерами и "формировать новые инструменты" для преодоления актуальных и будущих сложностей экономического характера.

По окончании Саммита Америк США проведут консультации с партнерами, чтобы урегулировать ряд вопросов. В частности, речь идет о том, чтобы "оживить" деятельность экономических организаций региона и мобилизовать инвестиции. Вашингтон также намерен выступить за привлечение средств в социальную сферу, чтобы жизнь граждан стран полушария "стала лучше и справедливее". Также запланированы обсуждения по темам укрепления цепочек поставок, создания рабочих мест в экологически чистых отраслях и обеспечения "устойчивой и инклюзивной торговли".

Саммиты Америк - встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей более 30 участников.