Песков сообщил, что прямая линия с Путиным состоится не раньше июля

Ежегодная прямая линия президента РФ Владимира Путина с россиянами состоится не раньше июля, в ближайший месяц проводить это мероприятие не планируется. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В том, что вы сказали, все неправда", - сказал он в ответ на вопрос, действительно ли во время прямой линии, которая якобы может состояться уже в этом месяце, Путин пообщается также и с жителями Донбасса - и с гражданскими, и с военными.

"Прямая линия не может состояться в этом месяце. И, соответственно, также не может случиться и вторая часть сказанного вами", - пояснил представитель Кремля. Он уточнил, что сроки проведения мероприятия "пока не определены", но "рутинная подготовка ведется".

"И с технической, и с содержательной точки зрения. Это очень сложное, объемное мероприятие. Поэтому рутинная подготовка ведется, но в завершающую стадию она вступит после того, как будут определены сроки", - подытожил Песков, не став называть возможные временные рамки.