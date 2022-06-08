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Арсен Бобохян избран директором Института археологии и этнографии НАН

Арсен Бобохян избран директором Института археологии и этнографии НАН

На заседании президиума Национальной академии наук Республики Армения директором Института археологии и этнографии НАН был единогласно избран Арсен Александрович Бобохян. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НАН Армении.


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