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Известен стартовый состав сборной Армении по футболу в матче против Шотландии

Известен стартовый состав сборной Армении по футболу в матче против Шотландии

Известен стартовый состав сборной Армении по футболу в матче против Шотландии.

Как сообщает Арменпресс, главный тренер сборной Хоакин Капаррос включил в стартовый состав следующих игроков: Юрченко, Арман Ованнисян, Мкоян, Ароян, Амбарцумян, Барсегян, Сперцян, Артак Григорян, Камо Ованнисян, Байрамян, Адамян.

Матч начнется в 22:45 по ереванскому времени.


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