Европейские индексы - 08-06-22

МОСКВА, 9 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.76% и составил 14445.99 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.80% и составил 6448.63 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 7593.00 пункта, а российский RTSI вырос на 4.30% и составил 1231.25 пункта.