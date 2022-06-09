Заметен положительный уровень сотрудничества: депутат Бундестага об армяно- германских отношениях

Депутат фракции «Свободные демократы» Бундестага Германии, председатель Германо-армянского форума Тиль Мансман подчеркивает хорошие двусторонние отношения между Арменией и Германией. В интервью данном «Арменпресс», Тиль Мансман выразил мнение, что Армения находится в сложной ситуации, поскольку в контексте нынешних геополитических развитий сталкивается со многими стрессовыми факторами. «Германия поддерживает Армению, поскольку две страны исповедуют общие ценности», - сказал Мансман.

Касаясь потенциала развития отношений между Арменией и Германией, Тиль Мансман сказал: «Политика Германии в области образования и культуры в Армении направлена на распространение немецкого языка как иностранного как в школах, так и в университетах. Немецкая служба академических обменов и Федеральное управление Центрального агентства по иностранным школам имеет в Армении штат немецких сотрудников. В начале 2017 года в Ереване открылся Гёте-центр, в том же здании находится Центр изучения языков. Между университетами Германии и Армении заключены многочисленные соглашения о сотрудничестве. Кроме того, в Берлине есть Центр TUMO, целью которого является предоставление абсолютно бесплатного цифрового образования и обучения работе с программным обеспечением. Фонд Фридриха Эберта, Фонд Конрада Аденауэра, Фонд Фридриха Науманна, Фонд Хенрика Бёлля, Немецкая ассоциация образования взрослых и Немецкий фонд международного правового сотрудничества имеют в Ереване свои офисы с местным персоналом».

На вопрос, как он оценивает роль Германо-армянского форума в укреплении отношений между двумя странами, как его председатель, Тиль Мансман ответил, что нынешний путь сотрудничества заметно позитивен. «Я по-прежнему привержен армяно-германской дружбе», - заключил он.