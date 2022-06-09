Вице-премьер Армении встретился с руководителями компаний с иностранными инвестициями

Вице-премьер РА Амбарцум Матевосян 8 июня за бизнес-ланчом встретился с около двумя десятками руководителей компаний с иностранными инвестициями в Армении, обсудил вопросы, связанные с инвестиционной средой Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера, во встрече приняли участие также министр экономики РА Ваан Керобян, заместитель председателя Центрального банка Ованнес Хачатрян, директор Фонда «Центр содействия инвестициям» (Энтерпрайз Армения) Левон Ованнисян и другие лица.

Амбарцум Матевосян выслушал волнующие иностранных инвесторов вопросы, существующие проблемы и обсудил с представителями государственного сектора возможности осуществления соответствующих мероприятий по их решению.