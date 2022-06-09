Премьер-министр Армении наградил группу энтузиастов Общественного телевидения

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян, президентом Республики Ваагном Хачатуряном рядом высокопоставленных чиновников посетил Общественное телевидение Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, премьер-министр и президент в связи с 65-летием Общественного телевидения вручили награды группе энтузиастов телекомпании.

Никол Пашинян наградил памятной Медалью премьер-министра РА первую телеведущую, народную артистку Армянской ССР, члена Совета Общественной телерадиокомпании Армении Нару Шлепчян и продюсера телекомпании Эльмиру Арсенян. Поскольку Эльмира Арсенян находится за рубежом, награда была вручена ее коллеге Артавазду Егояну.

Благодарственной грамоты премьер-министра удостоились старший цифровой архиватор цифрового архива Общественной телекомпании Алвард Лазарян, начальник отдела монтажа Арсен Назарян, монтажник отдела обеспечения производственных процессов информационной службы Смбат Саркисян и руководитель лаборатории восстановления Телафонда Аничка Унанян.

Никол Пашинян поздравил всех с 65-летием Общественной телекомпании и отметил:

«Думаю, что именно возраст подсказывает, что, по крайней мере, многих из присутствующих Общественное телевидение сопровождало на протяжении всей их жизни. Вот почему у нас особое отношение и особые чувства к Общественному телевидению, потому что на всех этапах нашей жизни мы также помним себя в роли зрителя Общественного телевидения.

Сегодня я рад возможности отдать дань уважения сотрудникам Общественного телевидения, которые на протяжении многих лет играли самую важную роль. И я надеюсь, что Общественное телевидение и в дальнейшем будет выдвигать видных деятелей в области телевидения Республики Армения, в области журналистики, в области общественных дискуссий. Эти лица должны быть на Общественном телевидении, они должны стать рупорами для общения с нашим обществом, для диалога. В этом заключается роль Общественного телевидения».

В заключение премьер-министр поздравил сборную Армении по футболу с победой в Ереване и выразил надежду, что торжественная церемония, посвященная 65-летию Общественного телевидения, будет отмечена и следующей успешной игрой сборной Армении.

После премьер-министр с супругой с большого экрана во дворе телекомпании посмотрели матч Шотландия-Армения Лиги наций, который транслировался на Первом канале.