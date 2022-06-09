Выступление Байдена на Саммите Америк попытались прервать протестующие

Выступление президента США Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) попытались прервать протестующие, которых в конечном счете вывели из зала. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В начале выступления американского лидера с задних рядов раздались выкрики, содержание которых разобрать не удалось. Байден продолжил выступление. Как убедился корреспондент ТАСС, сотрудники службы безопасности вывели протестующих из зала.

"Президент Байден начал выступать в 18:00 (04:00 мск), и его почти сразу перебили два человека из числа присутствующих в зале. [Президентскому] пулу не удалось разобрать, что говорили протестующие", - подчеркивается в сообщении пресс-пула американского лидера. Выступление Байдена продлилось в общей сложности порядка 13 минут, больше его никто не перебивал.

Саммиты Америк - встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей более 30 участников. В этом году встречу организуют США в Лос-Анджелесе. На встречу не были приглашены делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. От участия в саммите решили отказаться лидеры Мексики и ряда других латиноамериканских стран.