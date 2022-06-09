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Началось внеочередное заседание Национального собрания Армении

Началось внеочередное заседание Национального собрания Армении

В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание. Как сообщает «Арменпресс», заседание созвано по инициативе правительства РА.

В повестке заседания ряд вопросов, в том числе пакет законопроектов О внесении изменений в Закон Республики Армения «Об административно-территориальном делении РА» и прилагаемых законов, которым предусматривается процесс укрупнения общин.

Парламент обсудит также проекты законов О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О социальном содействии», О внесении дополнения и изменений в Закон Республики Армения «О безналичных операциях»  и ряд других законодательных инициатив.


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