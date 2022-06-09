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Европа заполнила газохранилища более чем наполовину, свидетельствует GIE

Европа заполнила газохранилища более чем наполовину, свидетельствует GIE

Европейские компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в подземные хранилища, их средний уровень превысил 50%. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Заполненность европейских газохранилищ, по данным на утро 8 июня, составляет 50,24% (рост за день почти на 0,4 процентного пункта). Общий объем газа в них достиг примерно 53,3 миллиарда кубометров.

Закачка газа в хранилища в этом году началась 19 марта (однако в конце марта - начале апреля европейские компании ненадолго возвращались к забору из-за холодной погоды). Тогда уровень заполненности ПХГ составлял 25,5% - 27,4 миллиарда кубометров.

Европа нацелена заполнить свои хранилища к 1 ноября как минимум на 80%.

 


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