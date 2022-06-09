Сергей Лавров почтил память жертв Геноцида армян в Мемориальном комплексе Цицернакаберд

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в сопровождении министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна посетил Мемориал жертв Геноцида армян и почтил память жертв Геноцида. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РА.

Фото: Айка Манукяна

8 июня в Ереван с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Встреча министров иностранных дел Армении и России состоится 9 июня в МИД РА. В рамках визита также запланированы встречи с президентом РА и премьер-министром РА.