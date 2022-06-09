Общее число пациентов с лихорадкой в КНДР достигло 4,3 млн человек

Власти КНДР за прошедшие сутки зафиксировали 50 860 пациентов с симптомами лихорадки, их общее число с конца апреля на фоне распространения коронавируса превысило 4,3 млн человек. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Из общего числа жителей с повышенной температурой поправились примерно 4,21 млн человек, еще 93 тыс. проходят лечение. Информация о новых летальных исходах не приводится, ранее число смертей составляло 71. Суточный прирост пациентов с лихорадкой второй день подряд составляет менее 60 тыс. человек.

"Уровень научности медицинских обследований, осмотров и тестирования повышен для того, чтобы точно выявлять зловредную вирусную инфекцию на основе регистрации всех случаев лихорадки в стране", - информировало Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее южнокорейское агентство Yonhap указывало, что власти КНДР ведут статистику по лицам с симптомами лихорадки из-за, предположительно, ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19.

Центральное телеграфное агентство Кореи впервые сообщило о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны 12 мая. Численность населения КНДР составляет примерно 25 млн человек.