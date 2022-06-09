Правительство окажет содействие семьям, строящим дома в приграничных населенных пунктах

Правительство утвердило программу государственного содействия на 2022-2024 годы по обеспечению жильем семей, проживающих в приграничных населенных пунктах Республики Армения. Как передает «Арменпресс», на очередном заседании правительства проект представил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

«Это проект касается улучшения жилищных условий семей, проживающих в приграничных районах. Облегчая кредитную нагрузку, мы даем семьям возможность поселиться в частном доме, который они могут построить в предпочитаемом ими приграничном поселке. Эта программа является одним из важных компонентов для сбалансированного развития сельских общин. Государственное содействие, предусмотренное программой, предоставляется бенефициару, получившему ипотечный кредит, предоставленный банками-партнерами или кредитными организациями на строительство частного дома в приграничном поселке. Оно направлено на погашение ежемесячного основного долга суммы ипотечного кредита, на погашение 12 млн драмов основной суммы ипотечного кредита предоставляется до 12%. В целом за десять лет обслуживания ипотечного кредита государственное содействие составит около 20 млн 600 000 драмов», - представил Нарек Мкртчян, коснувшись и того кто может стать бенефициаром программы.

«Бенефициарами могут быть супружеские пары, зарегистрированные в регистре населения РА, хотя бы один из супругов должен быть гражданином РА, нет ограничений по возрасту и детей. Основными бенефициарами этой программы станут вновь созданные семьи, которые смогут построить собственный дом при государственной поддержке.

В настоящее время в стране насчитывается 79 приграничных населенных пунктов, которые расположены в 5 областях. Следует отметить, что наряду различными программами у нас нет конкретной программы государственного содействия, способствующей улучшению жилищных условий в приграничных районах. Эта программа является программой улучшения жилищных условий, она касается приграничных населенных пунктов, определенных решением правительства Республики Армения, что позволит семьям построить там свой дом», - сказал Мкртчян.

Премьер-министр РА Никол Пашинян добавил, что в случае ипотечного кредита на строительство дома в приграничном поселке в 12 млн драмов, содействие будет в размере 12% от суммы ипотеки сроком на 10 лет.

«Логика в том, что в приграничных районах дома будут строить квартиры военные, потому что жители многих приграничных районов - именно военные», - сказал премьер.