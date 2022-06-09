Нахождение Нагорного Карабаха в составе Азербайджана означает этническую чистку армян: посол Армении в Греции

Регион Нагорный Карабах существует как таковой, и отнюдь не азербайджанцы должны вычеркнуть из истории название Нагорный Карабах.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил посол Республики Армения в Греции и Албании Тигран Мкртчян в интервью Общественному радио и телевидению Албании в рамках рабочего визита в Тирану. Представляя карабахский вопрос, посол отметил, что Азербайджан пытается его исказить и представить в другом свете.

«Часто говорят, что это конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха. Так представляют азербайджанцы, если говорить о конфликте «вокруг территории», это будет означить территориальный конфликт. Реальность такова, что это не территориальный конфликт. Это конфликт вокруг права армян жить так, как они хотят, на территории, которая принадлежала им на протяжении веко и, тысячелетий. Ситуация сейчас не очень хорошая, и на данный момент я ничего хорошего об этом конфликте не могу сказать», - отметил посол.

По словам Тиграна Мкртчяна, после военных действий Азербайджан впервые выступил против использования термина «Нагорно-Карабахский регион». Президент Азербайджана говорит, что нет региона под названием Нагорный Карабах. Кроме того, руководство Азербайджана говорит, что нет и проблемы Нагорного Карабаха, конфликт урегулирован, он в прошлом. Это они так говорят», - сказал посол, добавив, что Азербайджан заявляет, что так называемый международный мандат сопредседателей так называемой Минской группы ОБСЕ, в которую входят США, Франция и Россия, также больше не существует.

«Реальность такова, что Нагорно-Карабахский регион существует, там живут армяне, там дислоцированы российские миротворцы, которые прибыли туда после заявления, подписанного президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и президентом России. Следовательно, азербайджанцы согласились на присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе. И в этом заявлении есть термин Нагорный Карабах. Итак, Нагорно-Карабахский регион как таковой существует, и отнюдь не азербайджанцы должны вычеркнуть из истории название Нагорный Карабах. Конфликт до сих пор не разрешен. В 2020 году имело место применение силы, имело место нарушение всех международных принципов, нарушение международного права для навязывания решения силой, но конфликт как таковой не был урегулирован, так как первопричина конфликта связана со статусом Нагорного Карабаха. И это не только наше мнение. Не только Армения, но и международное сообщество считает, что конфликт не разрешен, он должен быть разрешен. И не случайно в последнем заявлении президента Европейского Совета Шарля Мишеля, сделанном посредством его спикера, говорилось о необходимости устранения реальных причин карабахского конфликта », - отметил посол.

Тигран Мкртчян сообщил, что с момента публикации заявления от 9 ноября 2020 г. по-прежнему происходят непрекращающиеся провокации в Карабахе, которые проявляются и на границе с Арменией. Нарушения пунктов заявления от 9 ноября продолжаются, Азербайджанские силы оккупировали ряд территорий на границе с Арменией. Многие армянские военнопленные до сих пор находятся в Баку, их не вернули, несмотря на призывы международного сообщества.

«А азербайджанское руководство прославляет тех, кто принимал участие в военных преступлениях во время войны, и антиармянская риторика находится там на пике. Таким образом, есть все признаки беспокойства, хотя Азербайджан говорит о возможности проживания армян в Азербайджане, но риторика и поведение не оставляют сомнений в том, что будет полная этническая чистка армян, если Нагорный Карабах окажется под контролем Азербайджана», - сказал Тигран Мкртчян.

Он подчеркнул несколько важных моментов. Это промежуточные меры, принятые Международным судом в Гааге и Судом ООН в декабре 2021 года. В этом решении подчеркиваются три основных момента. Первый касается расистской антиармянской риторики со стороны государственных органов и правительства Азербайджана. Суд призвал руководство Азербайджана прекратить это.

«Это не только расистское, но и бесчеловечное и антиармянское поведение. Поэтому, прославление убийц армян, любые другие антиармянские проявления должны быть пресечены, - добавил посол.

Вторым пунктом Международный суд призвал правительство Азербайджана позаботиться о защите армянского культурного наследия, находящегося под контролем Азербайджана, поскольку еще до войны, во время войны и после войны в Азербайджане было много случаев вандализма в отношении армянского культурного наследия. Третьим пунктом суда был призыв к гуманному обращению с военнопленными, содержащимися в Азербайджане.

Тигран Мкртчян подчеркнул, что Азербайджан постоянно нарушает решение Международного суда ООН по всем этим трем пунктам, не оставляя сомнений в том, что Нагорный Карабах под контролем Азербайджана означает Карабах без армян, что означает этническую чистку, означает геноцид.

Касаясь процесса нормализации отношений с Азербайджаном, недавних переговоров о демаркации границы, посол Армении отметил, что этот процесс включает и возможности дальнейшего открытия коммуникаций всего региона, в том числе железных и автомобильных дорог. По его словам, в этом вопросе есть взаимопонимание, что нужно двигаться вперед.

Но в последнее время, вернее не в последнее время, а в последние месяцы в Азербайджане заговорили о так называемом «коридоре», «коридоре», который должен открыть Азербайджану путь через Армению из западных районов Азербайджана в Нахиджеван. Они называют это «Зангезурским коридором». Лидер Азербайджана называет его «Зангезурским коридором», но армянская сторона неоднократно заявляла, что мы не следуем коридорной логике. Речь идет об открытии железных дорог, автомобильных дорог - всех путей сообщения. Так называемый «коридор» - это идея экстерриториального права, то, что представляет азербайджанское руководство, означает это. Они хотят отрезать Армению от южной границы с Ираном. МИД Армении неоднократно подчеркивал это. Руководство Армении несколько раз подчеркивало, что это неприемлемая логика. Конечно, все это продвигается в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Трудно отделить один вопрос от другого и выделить его», - заключил посол Мкртчян.