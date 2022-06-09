Состоялась беседа Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся в Армении с рабочим визитом, прибыл в МИД Армении. Как передает «Арменпресс», МИД РА сообщает, что состоялась приватная беседа министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, после которой была встреча с участием делегаций.

В рамках визита Сергея Лаврова запланированы также встречи с президентом РА и премьер-министром РА.