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Состоялась беседа Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова

Состоялась беседа Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся в Армении с рабочим визитом, прибыл в МИД Армении. Как передает «Арменпресс», МИД РА сообщает, что состоялась  приватная беседа министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, после которой была встреча с участием делегаций.

В рамках визита Сергея Лаврова запланированы также встречи с президентом РА и премьер-министром РА.


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