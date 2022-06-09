Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июнь 2022

Армения верит, что миротворцы России могут восстановить статус-кво, утвержденный трехсторонним заявлением: Мирзоян

Армения верит, что миротворцы России могут восстановить статус-кво, утвержденный трехсторонним заявлением: Мирзоян

Армения продолжает верить, что российская миротворческая миссия способна восстановить статус-кво Нагорного Карабаха, установленный трехсторонним заявлением 2020 года, и ситуацию по состоянию на 23 марта 2020 года, которая была нарушена вторжением азербайджанских вооруженных сил в село Парух Аскеранского района.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», об этом на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, подчеркнув, что Российская Федерация сыграла ключевую роль в прекращении агрессии Азербайджана, развязанной против Республики Арцах.

«Развертывание миротворческих сил в Нагорном Карабахе как фактор предотвращения провокаций и обеспечения безопасности народа Арцаха призвано создать условия для восстановления нормальной жизни, стабильности и безопасности в нашем регионе», - добавил глава МИД Армении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]