Армения верит, что миротворцы России могут восстановить статус-кво, утвержденный трехсторонним заявлением: Мирзоян

Армения продолжает верить, что российская миротворческая миссия способна восстановить статус-кво Нагорного Карабаха, установленный трехсторонним заявлением 2020 года, и ситуацию по состоянию на 23 марта 2020 года, которая была нарушена вторжением азербайджанских вооруженных сил в село Парух Аскеранского района.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», об этом на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, подчеркнув, что Российская Федерация сыграла ключевую роль в прекращении агрессии Азербайджана, развязанной против Республики Арцах.

«Развертывание миротворческих сил в Нагорном Карабахе как фактор предотвращения провокаций и обеспечения безопасности народа Арцаха призвано создать условия для восстановления нормальной жизни, стабильности и безопасности в нашем регионе», - добавил глава МИД Армении.