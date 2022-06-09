Премьер-министр Армении направил президенту Ирана телеграмму соболезнования

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в связи с крушением пассажирского поезда в южной провинции Ирана Хорасан направил президенту Исламской Республики Иран Сейиду Эбрахиму Раиси телеграмму соболезнования.

Как передает «Арменпресс», в послании говорится:

«Ваше превосходительство.

С болью узнал о крушении пассажирского поезда, произошедшего в окрестностях города Табас провинции Южный Хорасан Исламской Республики Иран.

Выражаю искренние соболезнования и слова поддержки семьям и родным погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим».