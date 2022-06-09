Премьер-министр Армении направил президенту Ирана телеграмму соболезнования
14:19, 9 Июнь 2022
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в связи с крушением пассажирского поезда в южной провинции Ирана Хорасан направил президенту Исламской Республики Иран Сейиду Эбрахиму Раиси телеграмму соболезнования.
Как передает «Арменпресс», в послании говорится:
«Ваше превосходительство.
С болью узнал о крушении пассажирского поезда, произошедшего в окрестностях города Табас провинции Южный Хорасан Исламской Республики Иран.Выражаю искренние соболезнования и слова поддержки семьям и родным погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим».
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