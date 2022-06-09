Премьер Израиля прибыл в Абу-Даби для переговоров с президентом ОАЭ

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл в четверг с визитом в Абу-Даби, где у него запланированы переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Как передает Арменпресс, об этом сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр Нафтали Беннет прибыл в Абу-Даби, чтобы встретиться с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом", - говорится в заявлении.

Израильское радио "Кан" отмечает, что о визите не было объявлено заранее.