Температура воздуха в Армении с 9 по 11 июня понизится на 4-6 градусов

В ночь с 10 на 11 июня, во второй половине дня в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди с грозами. В некоторых районах возможен град. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении. Ветер западный, с порывами до 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 18-23 м/с. С 9 по 11 июня температура воздуха постепенно понизится на 4-6 градусов.

В Ереване в ночь с 10 на 11 июня в вечернее время ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы усиление ветра до 18-20 м/с.