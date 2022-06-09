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Председатель Венецианской комиссии воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян

Председатель Венецианской комиссии воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян

Делегация во главе с председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Клэр Бази Малори в сопровождении председателя Конституционного суда Республики Армения Армана Диланяна посетила Мемориал памяти жертв Геноцида армян в Цицернакаберде. Делегация почтила память жертв Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Конституционном суде РА.

8 июня в Армению с рабочим визитом прибыла делегация во главе с председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Клэр Бази Малори.
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