Председатель Венецианской комиссии воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян

Делегация во главе с председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Клэр Бази Малори в сопровождении председателя Конституционного суда Республики Армения Армана Диланяна посетила Мемориал памяти жертв Геноцида армян в Цицернакаберде. Делегация почтила память жертв Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Конституционном суде РА.

8 июня в Армению с рабочим визитом прибыла делегация во главе с председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Клэр Бази Малори.