Новая Конституция лишила Назарбаева и его семью части привилегий

С обновлением Конституции Казахстана закон "О первом президенте Казахстана - лидере нации", дававший ряд привилегий Нурсултану Назарбаеву и членам его семьи, теряет силу, сказал журналистам спикер сената парламента республики Маулен Ашимбаев, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Что касается Елбасы (лидер нации - ИФ), мы убрали те нормы, которые касались Елбасы, членов его семьи. Теперь теряет силу Конституционный закон "О первом президенте". Раз мы его убрали в Конституции, теряет силу и этот закон", - сказал Ашимбаев.

"Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на сегодня не вмешивается в политику. (...) Конечно, в масштабных мероприятиях как референдумы, выборы, он может участвовать как гражданин страны. (...) Но в качестве политика, как первый президент не вмешивается в политику Казахстана, - сказал спикер. - Мы не советуемся с первым президентом, такой меры нет. (...) В настоящее время все ветви власти, все государственные органы осуществляют свои полномочия на законодательном уровне".

5 июня в Казахстане прошел референдум о поправках к Конституции. Изменение основного закона поддержали 77,18% избирателей при явке 68,05%. Одобренные изменения вступили в силу 8 июня 2022 года.