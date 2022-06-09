Иностранные инвестиции в Грузии выросли более чем в четыре раза в I квартале 2022 года

Объем прямых инвестиций из-за рубежа в экономику Грузии в первом квартале текущего года составил более $568 млн, что в 4,3 раза больше аналогичных показателей за 2021 год. В первом квартале прошлого года этот показатель составил $132,5 млн. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном в четверг отчете Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" ("Грузстат").

По ее данным, за первые три месяца текущего года более $318,2 млн из общего объема инвестиций пришлось на реинвестиции, а $250,8 млн - на акционерный капитал.

Самыми крупными инвесторами в Грузии в первом квартале 2022 года стали Испания ($196,1 млн), Великобритания ($87,2 млн) и Турция ($67,1 млн). За указанный период больше всего средств было вложено в энергетику ($236,4 млн), финансовый сектор Грузии ($111,1 млн), недвижимость ($81,3 млн) и перерабатывающую промышленность ($37,4 млн).