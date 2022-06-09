Стабилизация ситуации в Нагорном Карабахе является одним из приоритетов российских миротворцев: Лавров

Стабилизация ситуации в Нагорном Карабахе является одним из приоритетов российских миротворцев, и в этом смысле уже есть определенные результаты. Как сообщает Арменпресс, об этом после встречи со своим армянским коллегой в Ереване заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос армянских СМИ о том, какие шаги предпринимают дислоцированные в Нагорном Карабахе российские миротворческие силы, чтобы вернуть оккупировавших село Парух в Арцахе азербайджанские подразделения на исходные позиции.

В своем вопросе армянский журналист подчеркнул, что из-за действий азербайджанской стороны более 400 мирных жителей указанного населенного пункта Арцаха не могут вернуться в свои дома.

«Что касается ситуации, то российские военные - и наши армянские друзья об этом хорошо осведомлены, держат ее в качестве одного из своих приоритетов. Там уже есть определенные результаты “на земле” с точки зрения деэскалации обстановки, и у нас есть понимание, что в рамках начинающейся уже предметной работы по демаркации эти вопросы будут обязательно рассматриваться и решаться», — сказал Лавров.