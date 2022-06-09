Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-06-22

ЕРЕВАН, 9 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 9 июня, курс доллара США сократился на 3.94 драмa и составил 426.85 драм. Курс евро сократился на 4.17 драмa и составил 457.46 драм. Курс российского рубля вырос на 0.23 драмa и составил 7.40 драм. Курс британского фунта сократился на 5.06 драмa и составил 534.89 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 188.32 драмa и составила 25429.04 драм. Цена серебра сократилась на 5.13 драмa и составила 300.82 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.