Спикер НС Армении провел встречу с мэром Страсбурга
18:19, 9 Июнь 2022
В рамках рабочего визита в Страсбург 9 июня председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян встретился с мэром Страсбурга Жанной Барсегян.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, поблагодарив за теплый прием, председатель НС отметил, что рад видеть соотечественника на такой должности.
Стороны обсудили детали общеармянского и общинного характера.
На встрече была подчеркнута важность сотрудничества мэра с выборными женщинами-должностными лицами Армении и необходимость обмена передовым опытом в этом контексте.
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