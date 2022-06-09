Национальная сборная Армении прибыла в Польшу

Национальная сборная Армении прибыла в польский город Лодзь, где сразится с командой Украины в в рамках третьего тура первой группы лиги "B" Лиги Наций.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, команда остановится в отеле «Виенна Хаус Андельс Лодзь».

Из Глазго в Лодзь отправились 28 футболистов.

Напомним, что матч Украина - Армения состоится 11 июня и начнется в 17:00 по ереванскому времени.