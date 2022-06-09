Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь 2022

Заблудившийся и оказавшийся на азербайджанской стороне житель Бердзора возвращен армянской стороне

Заблудившийся и оказавшийся на азербайджанской стороне житель Бердзора возвращен армянской стороне

Заблудившийся и оказавшийся на азербайджанской стороне 69-летний житель Бердзора при посредничестве российских миротворцев был возвращен армянской стороне. Как передает Арменпресс, об этом сообщает полиция МВД Республики Арцах.

Отмечается, что 1 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение об пропаже 69-летнего жителя Бердзора А.А.

В результате совместных поисково-спасательных работ, проведенных сотрудниками Кашатагского райотдела полиции и представителями российской миротворческой миссии, выяснилось, что житель Бердзора заблудился и оказался на азербайджанской стороне.

В результате переговоров при посредничестве миротворцев 9 июня около 12:00 А.А. был передан сотрудникам Кашатагского райотдела полиции. Обстоятельства выясняются.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]