Разблокировка важна для развития наших торгово-экономических отношений: глава МИД РФ на встрече с президентом Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя министра иностранных дел России, Ваагн Хачатурян отметил: «Я рад встретиться с Вами. Вы всегда желанный гость для Армении и армянского народа. Мы хорошо знаем, какую роль вы сыграли в трудные для Армении времена. Я уверен, что народ Армении ценит Ваши усилия, т.к. то, что сегодня мы живем в мире, это благодаря вашим усилиям и усилиям президента России Владимира Путина.

Я всегда руководствуюсь принципом, что дружбу надо ценить и беречь. Нужно ценить дружбу со страной, особенно отношения со страной, с которой существуют многовековые узы. В этом смысле, конечно, Россия на первом месте. Убежден, что Ваш визит, взаимные визиты, а также визиты официальных делегаций и отдельных лиц способствуют развитию наших отношений.

Этот год для нас особенный, так как мы отмечаем 30-летие установления наших дипломатических отношений, 25-летие Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией. Вторая дата для меня особенная, так как я, будучи депутатом, имел честь проголосовать за ратификацию этого соглашения. Это был 1997 год.

Этот договор тогда имел огромное значение для Армении, и мы еще раз подтвердили наши намерения, что наше будущее стратегическое партнерство должно быть с Россией. Еще раз спасибо за Ваш визит. Для меня большая честь встретиться с Вами и возможность обсудить вопросы, которые очень важны как для Армении, так и для России».

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил:

«Спасибо огромное, Ваагн Гарникович,

Разделяем Ваши чувства, симпатии к развитию российско-армянского союзничества. Союзничество – это понятие межгосударственное. На самом деле у нас неразрывные, многовековые человеческие связи, как Вы сказали. Это лучший фундамент межгосударственных отношений. Есть немало желающих подвергнуть этот фундамент испытаниям, но мы каждый раз, бывая в Армении (а это бывает достаточно часто), убеждаемся, что эти попытки обречены на неудачу. Теплые, искренние, по-настоящему дружеские чувства между армянами и россиянами не могут быть подвержены этим провокациям.

Спасибо за возможность быть принятыми Вами. Для нас всегда большая честь общаться с руководством Республики Армения, обмениваться мнениями о том, как выполняются договоренности, как работают договоры, начиная с большого договора, который Вы упомянули, и вплоть до последних решений, которые одобряются главами государств и ратифицируются нашими парламентами. Их великое множество. Они охватывают практически все отрасли общения между двумя странами: экономика, военно-техническое сотрудничество, гуманитарные и образовательные связи, высокие технологии, которые Вам не чужды. В развитие сотрудничества в этой сфере на прошлой своей работе Вы внесли значимый вклад. Уверен, что Вы будете поощрять высокотехнологичные проекты в российско-армянском партнерстве и впредь. Для нас это важно.

Вопросы, которые мы вчера и сегодня обсуждали с министром иностранных дел и Премьер-министром Армении, касались всего комплекса наших двусторонних отношений и усилий, предпринимаемых на основе договоренностей президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении по карабахским делам. Три набора конкретных договоренностей, нацеленных на полную нормализацию обстановки в регионе к выгоде всех стран и народов.

Знаем, что это имеет особенное значение для армянского народа. Работа над разблокированием всех транспортных и экономических связей очень важна для развития Вашей страны, наших торгово-экономических отношений, человеческих отношений. Всё это полезно для нашего общего южнокавказского дома. Будем всячески содействовать этому».

Президент Армении и министр иностранных дел России коснулись вопросов развития армяно-российских союзнических отношений, ситуации вокруг Нагорного Карабаха, региональной безопасности.