Арман Ованнисян вернулся в «Арарат-Армения»

В ереванский клуб «Арарат-Армения» вернулся футболист сборной Армении Арман Ованнисян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Арман Ованнисян выступал в составе команды в сезоне 2018/2019, став чемпионом Высшей лиги Армении.

Футболист в течение своей футбольной карьеры выступал за украинский клуб «Зирка» и казахский «Тобол», став в составе последнего вице-чемпионом Казахстана.

Он играл и в футбольных клубах «Пюник», «Алашкерт», «Ширак» и «Гандзасар».

Арман Ованнисян 2 раза становился чемпионом Высшей лиги Армении, 3 раза - обладателем Кубка Армении.

Арман Ованнисян за национальную сборную Армении провел 10 матчей, 7 игр - за молодежную сборную и 5 игр - за сборную до 19 лет.