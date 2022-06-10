Теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале ATP-250

Российский теннисист с армянскими корнями Карен Хачанов продолжает успешное выступление на турнире ATP-250.

Как передает «Арменпресс», во втором круге мужского одиночного поединка турнира ATP-250, проходящего в Нидерландах, Карен Хачанов встретился с Камилом Майхржаком из Польши. В матче, длившемся 2 часа 38 минут, Хачанов добился преимущества в трех сетах со счетом - 5:7, 7:5, 7:6.

Карен Хачанов занимает 30-е место в рейтинге Профессиональной теннисной ассоциации (ATP). Он 4 раза выигрывал турниры под эгидой Международной федерации. Серебряный призер 32-х летних Олимпийских игр в Токио. Лучший результат российский теннисист показал в 2019 году, выйдя в четвертьфинал Ролан-Гарроса и в 2021 году, также выйдя в четвертьфинал Уимблдона.