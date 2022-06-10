Армия США потеряла в Калифорнии второе воздушное судно за два дня
12:53, 10 Июнь 2022
Второе воздушное судно армии США разбилось в штате Калифорния за последние два дня, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
В среду командование корпуса морской пехоты США сообщило о крушении конвертоплана MV-22 Osprey, в результате чего погибли пять военнослужащих.
В четверг командование базы авиации ВМС "Эль-Сентро" сообщило о крушении военного вертолета. На его борту находились четыре члена экипажа, они все выжили. Один из военных пострадал и был госпитализирован.
Оба инцидента произошли в пустынной местности.
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