Матч Лиги Наций УЕФА Украина-Армения обслужат поляки

Утвержден судейский состав, который обслужит матч третьего тура первой группы В Лиги наций.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Главный арбитр матча - Даниэль Стефански (Польша). Ассистенты арбитра: Давид Голис (Польша) и Михал Обукович ((Польша), Лукаш Кузман (Польша) - 4-й арбитр. Арбитр ВАР - Петер Ласик (Польша), помощник арбитра ВАР - Кшиштоф Мирмус (Польша).

Матч Украина-Армения состоится 11 июня в 17:00 по ереванскому времени.