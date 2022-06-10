Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь 2022

Матч Лиги Наций УЕФА Украина-Армения обслужат поляки

Матч Лиги Наций УЕФА Украина-Армения обслужат поляки

Утвержден судейский состав, который обслужит матч третьего тура первой группы В Лиги наций.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Главный арбитр матча - Даниэль Стефански (Польша). Ассистенты арбитра: Давид Голис (Польша) и Михал Обукович ((Польша), Лукаш Кузман (Польша) - 4-й арбитр. Арбитр ВАР - Петер Ласик (Польша), помощник арбитра ВАР - Кшиштоф Мирмус (Польша).

Матч Украина-Армения состоится 11 июня в 17:00 по ереванскому времени.


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