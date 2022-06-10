Франция, Германия и Британия осудили демонтаж камер МАГАТЭ в Иране

Франция, Германия и Великобритания заявили, что осуждают решение Ирана демонтировать часть камер МАГАТЭ на иранских ядерных объектах, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Эти действия только усугубляют ситуацию и осложняют наши усилия по восстановлению полного выполнения соглашения по иранскому атому. Они также ставят под сомнение приверженность Ирана положительному результату на переговорах (по возобновлению действия соглашения - ИФ)", - говорится в заявлении трех стран.

Париж, Берлин и Лондон напомнили Тегерану, что с марта 2022 года на столе переговоров лежит "жизнеспособная сделка", которая вернет Иран к соблюдению его обязательств по СВПД, а США - к сделке.

"Мы сожалеем, что Иран не воспользовался дипломатической возможностью заключить эту сделку. Мы настоятельно призываем его сделать это сейчас. Мы готовы", - отметили страны.

В четверг гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что власти Ирана начинают демонтаж 27 камер агентства, применяемых для мониторинга на иранских ядерных объектах. По его словам, это не означает, что МАГАТЭ окончательно утратит возможность следить за иранскими ядерными объектами, однако, добавил он, специалисты агентства "близки к этой точке".

Он ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, означает ли демонтаж камер, что Иран при желании теперь сможет тайно строить центрифуги по обогащению урана.

Решение Ирана о демонтаже части камер последовало после того, как в среду Совет управляющих МАГАТЭ одобрил предложенную западными странами резолюцию с критикой Ирана за недостаточное раскрытие информации по своей ядерной программе.