Армянские и российские врачи проведут совместные операции в МЦ «Сурб Аствацамайр»

В рамках сотрудничества Еревана и Москвы 10 и 11 июня ведущие врачи России в МЦ «Сурб Аствацамайр» проведут прием пациентов, операции и консультации по применению новых технологий лечения.

Как сообщает «Арменпресс», в рамках программы главный врач Детской городской больницы имени Н. Филатова Департамента здравоохранения правительства Москвы Антонина Чубарова и директор Медицинского центра «Сурб Аствацамайр» мэрии Еревана Николай Далакян подписали Меморандум о сотрудничестве.

Николай Далакян отметил, что в рамках инициативы, состоявшейся по инициативе Центра «Дом Москвы» в Ереване, ведущие армянские и российские врачи будут обмениваться опытом, методологией и научными инновациями.

«Наука и практика в области медицины взаимосвязаны. Мы наметили практическое, серьезное, многопрофильное сотрудничество с нашими партнерами, и постараемся реализовать его в эти дни. Должен отметить, что сегодня армянские и российские специалисты совместно проведут две важные, сложные и редкие операции», - сказал он.

Главный врач Детской городской больницы им. Н. Филатова Антонина Чубарова отметила, что в сфере медицины невозможно обойтись без контактов с зарубежными друзьями.

«Мы всегда рады, готовы к сотрудничеству со специалистами медицинских центров разных стран. Очень приветствуется то, что обе стороны понимают, что медицина основана на сотрудничестве. Это отличная возможность для всех нас, особенно для молодых специалистов, у которых будет возможность представить свой потенциал и учиться у лучших профессионалов. Я очень рада, что мы подписали Меморандум о сотрудничестве, который будет не просто официальным документом. Мы будем проводить профессиональные встречи, взаимные тренинги, которые дадут самое главное - здоровье нашим детям. Мы все должны работать именно для этой цели», - сказала Антонина Чубарова.

Ваграм Карапетян, генеральный директор Центра «Дом Москва», подчеркнул, что центр всегда активен в сфере международного сотрудничества, и основным звеном сотрудничества является сфера медицины.

«Врачи Детской городской больницы им. Н. Филатова - высококвалифицированные специалисты, которые поделятся своим опытом и присмотрятся к опыту армянских специалистов. Все это делается во благо здоровья наших детей. Уверен, что в эти дни наши специалисты приобретут полезный опыт, а дети получат качественную медицинскую помощь», - сказал Ваграм Карапетян.