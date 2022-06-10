Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь 2022

Никол Пашинян встретился с министрами иностранных дел стран-членов ОДКБ

Никол Пашинян встретился с министрами иностранных дел стран-членов ОДКБ

Премьер-министр РА Никол Пашинян встретился с министрами иностранных дел стран-членов ОДКБ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД России.

10 июня в Ереване под председательством министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна проходит заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности. В повестке дня вопросы международной и региональной безопасности, укрепления механизмов кризисного реагирования ОДКБ.


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