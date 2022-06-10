Советник Госдепа США призвал Индию не наращивать закупки российской нефти
Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн сказал сенаторам, что он призвал Индию не увеличивать покупки российской нефти, резко подешевевшей из-за западных санкций, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
"Я сказал: смотрите, у нас нет вторичных санкций, которые могут запретить вам покупать у России. Но я попросил бы две вещи. Во-первых, не заходите слишком далеко. Не стоит извлекать выгоду из страданий европейских и американских домохозяйств. Во-вторых, как следует ведите переговоры, потому что если вы не будете покупать эту нефть, никто не будет", - сказал Хохштейн, выступая в Сенате.
Российская нефть марки Urals в последние недели стоит почти на $30 за баррель меньше, чем североморская Brent, отмечает FT. Однако объем российского экспорта практически не меняется, несмотря на вводимые санкции, тогда как цена Brent с начала года взлетела почти на 60%.
"Фактически Россия находится в более выигрышной позиции в плане получаемых доходов на данном этапе войны по сравнению с началом военных действий", - отметил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон.
"Если смотреть исключительно на цену, которую они получают за каждый проданный баррель, то я с вами согласен", - ответил сенатору Хохштейн. При этом он добавил, что России стало сложнее репатриировать полученные деньги из-за санкций в отношении финансового сектора.
По данным консалтинговой компании Kpler, в июне индийский импорт российской нефти марки Urals может достичь 1 млн баррелей в сутки, тогда как до начала военной спецоперации на Украине страна вообще не закупала этот сорт нефти. Китайский импорт вырастет значительно более скромными темпами из-за локдаунов, ограничивших спрос на топливо в Китае, полагают аналитики.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм