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В Литве проходят учения добровольческих военизированных подразделений стран Балтии

В Литве проходят учения добровольческих военизированных подразделений стран Балтии

Учения "Твердый щит" интегрированных в систему литовского министерства обороны добровольческих военизированных подразделений с участием специально прибывших из Латвии и Эстонии аналогичных отрядов начались на юго-востоке Литвы. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу командование литовской армии.

По его данным, "целью учений является отработка действий по планированию военных операций и их проведению в зоне ответственности добровольческих подразделений во взаимодействии с подразделениями регулярной армии и союзников по НАТО".

В маневрах, помимо добровольческих сил стран Балтии, участвуют подразделения территориальной обороны Польши, рейнджеров Великобритании и Национальной гвардии США. Литва привлекла к учениям более тысячи человек.

К Добровольческой службе охраны края, как в Литве официально именуются эти военизированные формирования, приписаны 5,2 тыс. человек. Они совмещают выполнение соответствующих задач с обычной работой. В течение года доброволец примерно на 30 дней привлекается к сборам, чаще всего это происходит в выходные.


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