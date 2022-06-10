В Грузии намерены ужесточить контроль за техосмотром автомобилей

Комитет по вопросам окружающей среды и природных ресурсов парламента Грузии рассмотрел вопрос ужесточения мер контроля за техосмотром автомобилей, передает Арменпресс.

Техосмотр в Грузии является обязательным для всех автомобилей. За его отсутствие полагается штраф 50 лари.

Согласно поправкам в Кодекс административных нарушений, если оштрафованный владелец автомобиля не отправит свой автомобиль на техосмотр в течение 30 дней, то он будет оштрафован на 150 лари, а если это произойдет повторно – на 300 лари.

В случае юридического лица – штрафы за повторное и последующее отсутствие техосмотра составят 300 и 500 лари соответственно.

Кроме того, комитет парламента отметил необходимость улучшения контроля за выхлопами.

"Мы работаем по выявлению недостатков техосмотра и их регулированию, а также над проблемой визуальных выхлопов. Эти два вопроса рассматриваются отдельно. Правительство уже активно начало подготовительные работы, чтобы определить кто и когда начнет контроль за выхлопными газами", – заявила глава комитета Майя Битадзе.

По ее словам, поправки в Кодекс административных нарушений после окончательной доработки будут зарегистрированы на бюро и представлены депутатам на обсуждение.