США предоставят Украине $7,5 млрд прямой бюджетной поддержки

США предоставят Украине $7,5 млрд помощи для финансирования расходов бюджета, как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу американский посол в Киеве Бриджит Бринк.

В четверг посол США заявила, что объем уже оказанной помощи Украине от США достиг $1 млрд. Она добавила, что ожидается предоставление еще $7,5 млрд помощи Украине от США, но не уточнила, на какие нужды пойдут средства.

В мае президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине дополнительной помощи примерно на $40 млрд. Из этой суммы, как предполагается, около $20 млрд пойдет непосредственно на военную помощь.

Украинский премьер в апреле заявил, что в краткосрочной перспективе Украине необходима финансовая поддержка в размере $4-5 млрд в месяц. Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил в мае, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из собственных источников, остальное - за счет иностранных грантов и кредитов.