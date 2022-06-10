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В ЕС и тихоокеанском регионе отключили вещание телеканала "Беларусь-24"

В ЕС и тихоокеанском регионе отключили вещание телеканала "Беларусь-24"

Телеканал "Беларусь-24" отключен от спутникового вещания на страны ЕС и тихоокеанского региона, как передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство информации Белоруссии.

В пресс-релизе уточняется, что это одностороннее решение компании Globe Cast.

Мининформ выразил возмущение в связи с этим решением и назвал отключение вещания "очередным проявлением эрозии права и тотальной стерилизации информационного пространства западных стран".

"Беларусь 24" - белорусский международный государственный телеканал. Зона покрытия до отключения от спутникового вещания на страны ЕС и тихоокеанского региона охватывала 174 стран.


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