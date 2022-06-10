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Состоялась церемония погашения почтовой марки, посвященной председательству Армении в ОДКБ

Состоялась церемония погашения почтовой марки, посвященной председательству Армении в ОДКБ

В резиденции президента Республики Армения 10 июня состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), после которого состоялась церемония погашения почтовой марки и конверта, посвященного председательству Республики Армения в ОДКБ и юбилею ОДКБ.

Как сообщает Арменпресс, в церемонии приняли участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и генеральный директор компании “Айпост” Айк Карапетян.

Марка была напечатана во Франции тиражом 20 000 экземпляров. Автор дизайна марки Давид Довлатян.



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