Состоялась церемония погашения почтовой марки, посвященной председательству Армении в ОДКБ

В резиденции президента Республики Армения 10 июня состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), после которого состоялась церемония погашения почтовой марки и конверта, посвященного председательству Республики Армения в ОДКБ и юбилею ОДКБ.

Как сообщает Арменпресс, в церемонии приняли участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и генеральный директор компании “Айпост” Айк Карапетян.

Марка была напечатана во Франции тиражом 20 000 экземпляров. Автор дизайна марки Давид Довлатян.