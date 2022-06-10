Бюджет программ улучшения демографической ситуации в 2022 году по сравнению с 2019 годом увеличился вдвое

Под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна сегодня состоялось заседание Совета по улучшению демографической ситуации, в котором приняли участие секретарь Совета безопасности Армен Григорян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, председатель Статистического комитета Степан Мнацаканян, руководитель Миграционной службы Армен Казарян и другие должностные лица.

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Арменпресс

, вице-премьер приветствовал участников заседания и подчеркнул важность усилий Совета, направленных на продолжительное улучшение демографических показателей и реализуемых государством ключевых программ, положительное влияние которых очевидно в обществе.

Заместитель министра труда и социальных вопросов Давид Хачатрян коснулся текущих программ, направленных на улучшение демографической ситуации, и зарегистрированных результатов, а затем представил работу по разработке стратегии улучшения демографической ситуации, в частности, методологию, этапы и сроки реализации.

Отметим, что предусмотренные Стратегией мероприятия будут направлены на обеспечение стабильного роста рождаемости в ближайшие годы, а в долгосрочной перспективе - на создание предпосылок для достижения значительного прироста населения республики.

Добавим, что если в 2019 году бюджет программ улучшения демографической ситуации составлял около 14,5 млрд драмов, то в 2022 году составил уже около 31,4 млрд драмов.

В ходе обсуждения второго вопроса повестки дня руководитель группы разработки демографической стратегии, партнер и руководитель службы управленческого консалтинга группы компаний “Америя” Тигран Джрбашян представил программу создания демографической базы данных, методологию, источники собранных данных и т.д.