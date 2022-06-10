Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-06-22

ЕРЕВАН, 10 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 июня, курс доллара США сократился на 4.90 драмa и составил 421.95 драм. Курс евро сократился на 10.57 драмa и составил 446.89 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 7.39 драм. Курс британского фунта сократился на 9.94 драмa и составил 524.95 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 401.79 драмa и составила 25027.25 драм. Цена серебра сократилась на 3.32 драмa и составила 297.50 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.