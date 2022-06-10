Председатель НС Армении встретился с Генеральным секретарем СЕ М.Пейчинович-Бурич

Председатель НС Армении А.Симонян, находящийся с рабочим визитом в Страсбурге, 10 июня встретился с Генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович-Бурич. Стороны обсудили ход решения некоторых вопросов, поднятых на предыдущей встрече. В частности, речь шла о реализации Программы действий РА-СЕ на 2019-2022 гг.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, спикер НС констатировал, что документ успешно реализуется, с удовлетворением напомнив, что такую оценку дал также Секретариат СЕ на заседании Руководящего комитета Программы действий СЕ, состоявшемся в Ереване 2 марта 2022 г. Стороны обсудили необходимость продолжения программы. А.Симонян выделил приоритеты совместной повестки - защиту и продвижение прав человека, борьбу с коррупцией, высоко оценив ключевую поддержку СЕ с его институтами и механизмами мониторинга. Затронута резолюция ПАСЕ о деятельности демократических институтов в Армении, в которой Ассамблея высоко оценила прогресс РА в процессе демократического развития.

Одним из повесточных вопросов явились нерешенные до сих пор вследствие агрессии против Арцаха в 2020 г. гуманитарные вопросы, в том числе возвращение армянских военнопленных и других удерживаемых лиц. А.Симонян отметил, что со времени предыдущей встречи с М.Пейчинович-Бурич прогресс в возвращении военнопленных невелик, а доклады специализированных международных структур о бесчеловечных условиях содержания армянских военнопленных и грубейших нарушениях основных прав этих людей вызывают озабоченность. Он поблагодарил Генсека СЕ за неоднократное обращение к этим проблемам, подчеркнув важность ее содействия посредническим усилиям сопредседателей Минской группы.

Мария Пейчинович-Бурич подчеркнула важность и значение сопредседательства МГ в процессе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.