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Вице-премьер Мгер Григорян принял участие в очередном заседании Экономического совета СНГ

Вице-премьер Мгер Григорян принял участие в очередном заседании Экономического совета СНГ

Находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан вице-премьер Мгер Григорян в Нур-Султане принял участие в очередном заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Арменпресс, в ходе заседания были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках СНГ в торгово-экономической и ряде других сфер. Состоялся обмен мнениями о возможных совместных мерах по противодействию актуальным вызовам с целью обеспечения экономической стабильности.


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